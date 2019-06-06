Кремль подтвердил планы Путина по встрече с Папой Римским

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с Папой Римским Франциском во время предстоящего визита в Италию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 6 июня.

Детали поездки представитель Кремля раскрывать не стал.

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Ранее в четверг Ватикан сообщил, что Папа Римский примет российского лидера 4 июля.

В декабре 2016 года Путин в ходе телефонного разговора обсудил с понтификом вопросы защиты христиан. Первая личная встреча российского лидера и Франциска состоялась в 2013 году.

Путин встречался с предшественниками папы Франциска: Иоанном Павлом Вторым в 2000 и 2003 годах и Бенедиктом XVI в 2007-м.

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