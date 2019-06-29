Путин отказался просить о снятии антироссийских санкций

Российская сторона не будет сама просить о снятии санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что если у США есть желание улучшить отношения с Россией, Москва с готовностью ответит на него.

Материалы по теме Путин и Трамп встретились на G20 Шутки, Украина и победа в Великой Отечественной: о чем говорили лидеры России и США

Кроме того, он заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут носить зеркальный характер. «Как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», — сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером заявил, что между сторонами было достигнуто многое. Он также назвал Путина необычайным человеком и прекрасным парнем.

Переговоры Путина и Трампа прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.

Санкции против России были введены Евросоюзом и США в 2014 году. Основной причиной называлось присоединение Крыма к России и война в Донбассе. При этом Москва всегда отрицала свою причастность к конфликту на территории Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!