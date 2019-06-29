Трамп назвал Путина прекрасным парнем и объявил о начале торговых переговоров

Между Россией и США должна быть торговля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, было многое достигнуто. «Мы начали обсуждать торговлю», — отметил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что Путин — необычайный человек и прекрасный парень, а их встреча была отличной.

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Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами. По его словам, они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Украине, говорили о региональных проблемах и международной торговле. Кроме того, президент США спрашивал про украинских моряков.

Переговоры Путина и Трамп прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.

Первая их полноформатная встреча состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. По завершении стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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