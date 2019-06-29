Порошенко испугался встречи Путина и Трампа

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Порошенко отметил, что никто не предупредил украинские власти о предстоящей встрече глав государств. По его словам, такое происходит в первый раз, и это тревожный звонок для всей Украины.

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Экс-президент пояснил, что раньше американские и европейские партнеры страны согласовывали свою позицию с Киевом перед любыми переговорами с Москвой, а после детально информировали украинскую власть о происходящем. «В течение пяти лет никому и в голову не приходило о чем-то договориться с Кремлем без нас», — сказал Порошенко.

Переговоры Путина и Трампа прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов. Главы государств обсудили ситуацию в Иране, Сирии и Украине, говорили о региональных проблемах и международной торговле. Кроме того, президент США спрашивал про украинских моряков.

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