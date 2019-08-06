Санкции США против России сравнили с лаем собаки

Новые американские санкции в отношении российского госдолга не будут иметь немедленного влияния на кредитный рейтинг России. К такому мнению пришли аналитики международного рейтингового агентства S&P Global, пишет Reuters.

Ограничения включают запрет американским банкам покупать на первичном рынке суверенных российских облигаций, номинированных не в рублях, и предоставлять нерублевое финансирования России.

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В агентстве пояснили, что стабильный прогноз по суверенным рейтингам России уже включает сценарий, что дополнительные санкции будут направлены против первичного рынка суверенного долга, отдельных компаний или несистемных финансовых институтов.

Однако, по мнению агентства, даже полный запрет на все первичные государственные заимствования «может быть приемлем», если учитывать сильный государственный баланс России, двойной профицит и ограниченные потребности страны в госзаимствованиях. Агентство Bloomberg добавило, что хотя американские санкции и направлены против суверенного долга, эти новые ограничения «больше лают, чем кусают».

Второй пакет санкций США в отношении России введен из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Он вступит в силу 19 августа. Ограничительные меры будут действовать не менее года.

S&P в июле подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB- со стабильным прогнозом. По мнению аналитиков, позитивное влияние на рейтинг России оказывают ее приверженность консервативной макроэкономической политике, низкий уровень госдолга и гибкая денежно-кредитная политика.

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