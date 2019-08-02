США запретили давать России в долг

Второй пакет санкций США в отношении России в связи с «делом Скрипалей» включает две ограничительные меры. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документ.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

По данным газеты, первая мера предполагает запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Исключением могут стать только ссуды, которые берутся для покупки продовольствия. Вторая мера подразумевает блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

Новые санкции будут введены в связи с применением вещества «Новичок» в Солсбери в отношении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как стало известно ранее, Госдепартамент и Минфин США подготовили пакет санкций еще в конце марта, но президент Дональд Трамп откладывал подписание документа. По данным Politico, он специально заморозил второй раунд санкций, поскольку не хотел противодействовать российскому лидеру Владимиру Путину.

Первый пакет санкций в отношении России из-за ситуации в Солсбери был введен в августе 2018 года. Вашингтон считает Москву виновной в отравлении Скрипаля, однако российская сторона все обвинения отвергает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!