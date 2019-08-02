Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

Ограничительные меры будут введены в связи с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери. Отмечается, госдепартамент и министерство финансов подготовили пакет санкций в конце марта, однако американский лидер откладывал подписание документа. Как пишет издание, он специально заморозил второй раунд санкций из-за нежелания противодействовать российскому президенту Владимиру Путину.

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В июле комитет палаты представителей США по иностранным делам призвал Трампа ввести против Москвы второй раунд санкций. Таким образом планировалось «привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе».

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.

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