Трампу предложили ввести новый пакет санкций против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам призвал главу государства Дональда Трампа ввести против России второй раунд санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

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Соответствующее предложение внесли глава комитета, демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол. По их мнению, Вашингтон должен принять новые антироссийские санкции в связи с применением вещества «Новичок» в британском Солсбери. Таким образом планируется «привести Россию к ответственности за грубое применение химического оружия в Европе».

Конгрессмены подчеркивают, что с момента атаки прошло более года, однако второй раунд санкций так и не был введен. По их словам, это противоречит американскому законодательству.

В мае сообщалось, что США не хотят применять второй пакет санкций по «делу Скрипалей». Однако окончательное решение должны были принять президент США и госсекретарь Майк Помпео.

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В причастности к отравлению Лондон обвиняет Москву. Россия обвинения отвергает.

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