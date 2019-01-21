Россия отреагировала на санкции против главы ГРУ и «отравителей Скрипалей»

Введение Евросоюзом новых санкций против россиян из-за якобы их причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году неправомерно. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД России.

Москва считает, что предъявленные обвинения не выдерживают критики. В ведомстве добавили, что это связано с информационной кампанией Великобритании, которая преследует политические цели и совпадает с очередным кризисом в переговорах о выходе страны из ЕС.

МИД указал, что подобные санкции нельзя вводить в обход Совета Безопасности ООН, а наложение ограничений — по сути, одобрение изобретенного Евросоюзом механизма, «будто бы нацеленного на противодействие применению и распространению химического оружия». В министерстве обвинили Брюссель в неуважении к Конвенции о запрещении химоружия и пренебрежении к механизмам международного сотрудничества. Россия также оставила за собой право на ответные меры.

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21 января Европейский союз ввел санкции против главы ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игоря Костюкова и его заместителя. Также ограничения затронули Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает сотрудниками ГРУ и официально обвинил в отравлении Скрипалей. По утверждению Брюсселя, все четверо ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

О том, что послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные мер против четырех офицеров ГРУ, сообщалось ранее в январе.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии в сквере 4 марта прошлого года. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Москва отрицает все обвинения в причастности к инциденту.

Вице-адмирал Костюков вступил в должность в декабре 2018 года.

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