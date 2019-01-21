Глава ГРУ попал под европейские санкции

Европейский союз ввел санкции против главы ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игоря Костюкова и его заместителя, об этом сообщает РИА Новости.

По утверждению Брюсселя, они ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

Как сообщает агентство, это первые ограничения ЕС в рамках нового механизма введения санкций за распространение и использование химического оружия.

Ранее в январе послы 28 стран Евросоюза согласовали ограничительные меры против четырех офицеров ГРУ. В их числе Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон официально обвинил в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии 4 марта. Лондон считает, что они пострадали от нервно-паралитического вещества класса «Новичок», и в произошедшем обвинил Россию. Москва отрицает все обвинения в причастности к инциденту.

Вице-адмирал Костюков вступил в должность в декабре 2018 года.

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