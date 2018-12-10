ГРУ получило нового начальника

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом в понедельник, 10 декабря, ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

«Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба Кремля пока не прокомментировала информацию.

22 ноября Костюков был назначен исполняющим обязанности начальника ГРУ после того, как на 63-м году жизни скончался предыдущий начальник ведомства генерал-полковник Игорь Коробов. До этого Костюков занимал должность его первого заместителя.

Выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании вуза он служил по линии военного атташата, затем в ГРУ. Он принимал участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. В 2017 году ему было присвоено звание Героя России.

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