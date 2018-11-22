Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

На 63-м году жизни скончался начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ – заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Игорь Коробов скончался 21 ноября от тяжелой болезни», – говорится в сообщении.

Игорь Коробов работал в военной разведке с 1985 года. В январе 2016 года он был назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ – заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. За годы службы Коробов был награжден многими орденами и медалями.