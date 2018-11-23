Раскрыты заслуги умершего начальника ГРУ

Начальник Главного управления Генштаба (более известно под названием ГРУ) ВС России генерал-полковник Игорь Коробов, который скончался 21 ноября, был удостоен высшей государственной награды за успехи в сирийской кампании. Об этом в пятницу, 23 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.

По данным газеты, «Золотую Звезду» Героя России Коробову в конце 2017 года вручил лично президент Владимир Путин.

Как рассказали собеседники «Коммерсанта», почти за три года, в течение которых генерал находился во главе ГРУ, сотрудники управления собрали массив информации о создании новых типов вооружений потенциальных противников, которая в дальнейшем использовалась при создании новейшего отечественного оружия, а также при доработке уже существующего. Кроме того, среди успехов ведомства под руководством Коробова отмечают работу по отслеживанию ситуации вокруг Северной Кореи в момент обострения кризиса в регионе.

По информации источников, после смерти Коробова основным кандидатом на пост руководителя спецслужбы является вице-адмирал Игорь Костюков, занимающий должность первого заместителя начальника ГРУ. В частности, в материале говорится, что именно он сопровождал Путина на торжественном мероприятии 2 ноября, посвященном 100-летию образования военной разведки, куда сам Коробов не смог прийти из-за возникших во время его болезни осложнений.

Кроме того, по информации издания, Костюков принимал непосредственное участие в руководстве операцией в Сирии, за что также получил звание Героя России. Отмечается, что в случае утверждения его кандидатуры он станет первым в постсоветской истории представителем ВМФ России, который возглавит ГРУ.

О смерти Коробова стало известно 22 ноября. Сообщалось, что он скончался на 63-м году жизни после тяжелой болезни.

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