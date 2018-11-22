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Назван новый шеф ГРУ

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Исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУ ГШ, более известно как ГРУ) ВС России назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом в четверг, 22 ноября, три источника, близких к Министерству обороны, сообщили РБК.

Ранее Костюков занимал должность первого заместителя начальника ГРУ. Пост руководителя спецслужбы освободился после смерти 21 ноября Игоря Коробова.

«Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — рассказал собеседник издания, близкий к руководству Генштаба.

Близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы управления.

По данным РБК, выпускник Военно-дипломатической академии Минобороны Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года. По окончании военного вуза служил по линии военного атташата, затем в Главном разведывательном управлении, ​принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. Указом президента Костюкову в 2017 году было присвоено звание Героя России.

Ранее 22 ноября сообщалось, что на 63-м году жизни скончался начальник ГУ ГШ ВС России генерал-полковник Игорь Коробов.

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