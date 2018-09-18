ЕС отказался вводить новые санкции против России

Страны Евросоюза не будут вводить против России новые ограничительные меры в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

«На саммите [глав государств ЕС в Зальцбурге] этого не ожидается. На данный момент дополнительных санкций против России не запланировано», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС передавало, что на саммите обсудят отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. В частности, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет проинформировать коллег по «делу Скрипалей».

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Главной темой встречи станет предстоящий выход Соединенного Королевства из Евросоюза, который должен произойти в 2019 году.

16 сентября сообщалось, что Лондон не сможет ввести в отношении России санкции, связанные с отравлением Скрипалей, до завершения Brexit.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. По утверждению Лондона, бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

Законопроект о санкциях был принят в Великобритании в мае. По задумке его авторов, он должен обеспечить Лондону возможность определять свою санкционную политику самостоятельно, вне зависимости от позиции стран Евросоюза. Вошедшая в законопроект «поправка Магнитского», в частности, позволит Британии замораживать активы и запрещать въезд коррупционерам и нарушителям прав человека.

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