Разведка Британии предостерегла Россию

Россия не должна недооценивать страны Запада. Об этом заявил в понедельник, 3 декабря, глава Секретной службы разведки Великобритании (Ми-6) Алекс Янгер, передает Reuters.

По его словам, Москва придерживается позиции «вечной конфронтации» с западными странами. «Даже когда российское государство стремится дестабилизировать нас, мы не стремимся к дестабилизации России. Мы не хотим эскалации», — подчеркнул он.

Янгер также вновь заявил, что российская сторона применила химическое оружие на британской территории — отравила нервно-паралитическим веществом бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию. «Мы хотим, чтобы российское государство осознало, что какую бы, как оно думает, выгоду оно ни получало от своих действий, это не стоит того риска», — сказал глава Ми-6.

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Ранее 3 декабря стало известно, что Евросоюз в ближайшее время намерен ввести санкции против пяти лиц, причастных к отравлению Скрипалей. Как сообщал корреспондент «Радио Свободы» в Брюсселе Рикард Йозвяк, ограничительные меры вступят в силу до Рождества — 24 декабря.

До этого о планах ввести новую часть антироссийских санкций по «делу Скрипалей» рассказали в США.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили Россию. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

Согласно расследованию Bellingcat и The Insider, Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, а Петров — военным врачом, сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

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