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США анонсировали новые санкции против России по «делу Скрипалей»

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Вашингтон планирует ввести вторую часть антироссийских санкций по «делу Скрипалей». Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщили ТАСС в Госдепартаменте США.

По словам собеседника агентства, применить санкции против России предписывает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. «Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования [американского] законодательства», — пояснил представитель Госдепа.

Первую часть санкций по «делу Скрипалей» США ввели 27 августа. Ожидалось, что вторая часть будет введена в случае, если Москва в течение 90 дней не выполнит ряд условий. Однако по истечении этого срока американская сторона никаких мер не предприняла.

Вторая часть санкций предусматривает, в частности, фактически полный запрет экспорта в Россию любых американских товаров, кроме продовольствия, а также импорта российских товаров, включая нефть и нефтепродукты. Кроме того, самолетам любой авиакомпании, которая контролируется правительством России, будет запрещено совершать посадку на территории США.

В ноябре сообщалось, что США с большой вероятностью не введут новые санкции против России до конца 2018 года, потому что Конгресс не успеет их одобрить.

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