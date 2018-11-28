Британии предложили вернуться мыслями в холодную войну

Великобритании следует мыслить категориями холодной войны, чтобы противостоять угрозам от таких государств-изгоев, как Россия и Иран. Такое заявление сделал бывший глава вооруженных сил страны Дэвид Ричардс, передает The Telegraph.

«Британии нужно вернуться к образу мыслей, который помог выиграть холодную войну, если мы хотим эффективно справляться с растущей угрозой от России и Ирана» — сказал он в интервью газете. Ричардс также поддержал инициативу создания специального боевого отряда при Министерстве обороны, который бы занимался вычислением и оценкой потенциальной военной угрозы.

В августе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия представляет угрозу странам по всему миру. До этого парламент Соединенного Королевства призвал консолидировать работу правительственных ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. Ранее парламентарии также потребовали увеличить военные расходы страны, чтобы противостоять «возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия».

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