Мир
 
Последние новости
Большинство банкоматов признаны уязвимыми для хакеров
Футболист сборной России потроллил журналистку за ошибку
Известная телеведущая превратила грудного сына в рок-звезду
Директор телеканала променяла животных на футболистов
В тюрьмах для силовиков закончились места
ЦРУ уличили в разработке «сыворотки правды»
Россияне массово понадеялись на блат при поиске работы
Взбесившего Кадырова юношу перевоспитали
Живущий на 3,5 тысячи рублей депутат подвел итоги эксперимента
Новости партнеров

Китаю пригрозили тотальной холодной войной с США

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Пенс

Китай должен кардинально изменить свою политику, если он хочет избежать «тотальной холодной войны» с США и их партнерами. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью газете The Washington Post.

По его словам, Китаю необходимо провести «масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности». Пенс отметил, что последний шанс Пекина избежать сценария холодной войны будет зависеть от итогов переговоров президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Аргентине.

На вопрос, что произойдет, если Китай откажется принять эти условия, Пенс ответил: «Решать Китаю». В этом случае Соединенные Штаты усилят экономическое, дипломатическое и политическое давление на Пекин.

По мнению американского вице-президента, экономика его страны достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика не так устойчива. «Мы действительно считаем, что находимся в выигрышной позиции в любом случае», — заключил Пенс.

В конце октября бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес предположил, что США и Китай могут развязать войну через 15 лет. По его словам, Соединенным Штатам необходима прочная опора в Европе. Однако он отметил, что война не неизбежна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pence: It’s up to China to avoid a cold war
Появились новые жертвы торговой войны
Трамп похвалился уважением Китая и России
США и Китаю предсказали войну
Помпео рассказал о шансах США в торговой войне с Китаем
Другие материалы рубрики
Мир00:0113 ноября

«Здесь мы можем жить как хозяева»

Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
03:30Сегодня

Мужчина спустился в парижское метро с козой и остановил поезд

13:1913 ноября

Страны НАТО увеличили военные расходы

02:21Сегодня

ЦРУ уличили в разработке «сыворотки правды»

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
21:3913 ноября

Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО

08:4413 ноября

У берегов Японии обнаружили десятки лодок из Северной Кореи

19:5013 ноября

Фотограф объяснил «зигование» американских школьников

Мир00:0113 октября

«Скудоумие и коррупция»

Что погубило Захарченко и как нужно выстраивать охрану. Отвечает ветеран ЧВК
17:3013 ноября

Россия решила восстановить еще одну арабскую страну

16:0813 ноября

Трамп напомнил Макрону о провале французов во Второй мировой войне

15:2513 ноября

Норвежский фрегат окончательно затонул и попал на видео

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Россияне массово понадеялись на блат при поиске работы
Взбесившего Кадырова юношу перевоспитали
Полицейские приготовили тюремную робу для детей
Стоимость питания заключенных оказалась меньше ста рублей в сутки
Все материалы
Мир
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Мужчина спустился в парижское метро с козой и остановил поезд
ЦРУ уличили в разработке «сыворотки правды»
Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО
Фотограф объяснил «зигование» американских школьников
Россия решила восстановить еще одну арабскую страну
Трамп напомнил Макрону о провале французов во Второй мировой войне
Все материалы
Бывший СССР
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Киевлянка в розовой шубе напала с топором на Porsche
Балтийский картель
Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
Украинская православная церковь разорвала связи с Константинополем
Порошенко признал Украину одной из беднейших стран Европы
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украинские памятники Ленину заменили на Чиполлино и казака
Все материалы
Экономика
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
Правительство «не хочет и не будет» регулировать цены на бензин
Бизнес на костях
Почему выгодно вкладывать деньги в крематории и кладбища
Ставки по кредитам снизились
Цена на нефть рухнула
«Этому бизнесу есть куда расти»
Основатели сети барбершопов — об идеях и их воплощении
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Все материалы
Силовые структуры
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Государственное телевидение показало оправдания бандита-«цапка»
Улюкаев из колонии рассказал о тоске по близким и заброшенной йоге
Россиянин захотел поджечь Ялту и сел
Подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной задержали в Грузии
Все материалы
Наука и техника
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Израиль потренировался на С-300 в Греции
Российские военные приготовились к кибератакам
Эталон килограмма заменят
Супероружие России признали уязвимым перед ядерным ударом США
Все материалы
Спорт
«Хуже уже не будет»
Кононова звали в «Спартак» 30 лет назад. Он пришел только сейчас
Жена Мамаева разобралась с обидчиками и вернула машину
Детская футбольная команда разбилась в ДТП
Названы зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов мира
Пол Серены Уильямс вызвал вопросы у пользователей сети
Заскучавшего в «Манчестер Юнайтед» миллионера попробовали пристроить в «Реал»
Больше не его проблемы
Аршавин закончил с футболом. Никто не радовал и не бесил россиян сильнее него
Все материалы
Культура
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Люби, молись, ешь
Потайной театр предлагает эротические танцы в душе, исполнение желаний и ужин
Человек-создатель
Умер Стэн Ли — автор Человека-паука, Халка и Людей Икс, изменивший мир комиксов
Писателю Милану Кундере решили вернуть отобранное коммунистами гражданство
Сын Уилла Смита сделал каминг-аут со сцены
В Москве пройдет вечеринка ко Дню мертвых
«Самая масштабная империя в истории человечества»
Что не так с российским прошлым и как с ним жить
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я не знаю, что это за хрень!»
Они выискивают призраков и ужасают зрителей. Дешевые трюки работают
Ненавистное Трампу СМИ подало на него в суд
Сосут соки
Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
Редакция The New Times собрала 25 миллионов рублей за четыре дня
Престарелый мужчина поматерился в эфире и вынудил ведущих извиняться
Назван предполагаемый заказчик убийства саудовского журналиста
Подсчитано число никогда не пользовавшихся интернетом россиян
Все материалы
Ценности
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Шестилетняя дочь Филиппа Киркорова стала невестой
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Определен лучший в мире сыр
В Москве мужчина спустил на iPhone ванну мелочи
Все материалы
Путешествия
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
Порт Яффо«Здесь вообще много улыбаются»
Море, клады и базары: зачем ехать в Израиль в бархатный сезон
Посетители парка аттракционов выпали из кабины колеса обозрения
Раскрыт «грязный» секрет пассажирского кресла в самолете
Раскрыты действия бортпроводников при смерти пассажира во время рейса
Британские пилоты рассказали об увиденном в небе НЛО
Все материалы
Из жизни
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Американец пять лет играл в лотерею с одними и теми же номерами и сорвал куш
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
Самого сурового клубного вышибалу в мире развернули на входе в клуб
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Все материалы
Опасен на любой скорости
Запрещенные технические решения в автоспорте, которые делали его очень опасным
Не мертвый сезон
Главные новинки мотосалона в Милане, который оказался интереснее Парижского автосалона
УАЗ патриота
Главный российский внедорожник обновился. Тест Патриота, или как перестать бояться и полюбить плохие
Продается Бетмобиль — не бит, не крашен
Необычные и интересные автомобильные лоты знаменитого аукциона Сотбис — что купили бы себе вы?
Mercedes-Benz продемонстрировал работу активной подвески на новом GLE
BMW показала самую мощную и быструю «трешку»
Стали известны российские цены на седан Mercedes-Benz A-Class
Все материалы
Дом
Вместе веселее
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Вредные советы
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Несуществующий дом на дереве оценили в 170 миллионов рублей
Попытка поднять цены на жилье в Москве провалилась
«Я стала похожа на зомби»
Девушка поселилась в Москве у сестры. Это разрушило ее жизнь
Все материалы