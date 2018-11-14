Китаю пригрозили тотальной холодной войной с США

Китай должен кардинально изменить свою политику, если он хочет избежать «тотальной холодной войны» с США и их партнерами. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью газете The Washington Post.

По его словам, Китаю необходимо провести «масштабные изменения в своей экономической, военной и политической деятельности». Пенс отметил, что последний шанс Пекина избежать сценария холодной войны будет зависеть от итогов переговоров президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Аргентине.

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На вопрос, что произойдет, если Китай откажется принять эти условия, Пенс ответил: «Решать Китаю». В этом случае Соединенные Штаты усилят экономическое, дипломатическое и политическое давление на Пекин.

По мнению американского вице-президента, экономика его страны достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика не так устойчива. «Мы действительно считаем, что находимся в выигрышной позиции в любом случае», — заключил Пенс.

В конце октября бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес предположил, что США и Китай могут развязать войну через 15 лет. По его словам, Соединенным Штатам необходима прочная опора в Европе. Однако он отметил, что война не неизбежна.

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