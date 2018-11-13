Появились новые жертвы торговой войны

Американские фермеры пострадали от торговой войны, пишет Bloomberg. Они не могут продать выращенные соевые бобы и вынуждены искать способы сохранить их до лучших времен.

Цены на соевые бобы резко упали летом текущего года после того, как Китай ввел ответные 25-процентные пошлины на некоторые американские товары. Импорт из США стал невыгоден для китайских покупателей, и они переключились на новых поставщиков.

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За несколько месяцев торговой войны цена одного бушеля (35,2 литра) соевых бобов упала на два доллара и сейчас равняется 8,87 доллара.

В отличие от других сельхозкультур, например кукурузы, соевые бобы не могут храниться долго — они пропитываются влагой и портятся. Фермеры из штата Иллинойс, одного из мировых лидеров по производству бобов, вынуждены сооружать из подручных средств контейнеры для хранения уже собранных бобов. Некоторые роют на своих участках бункеры.

По состоянию на конец сентября импорт американских соевых бобов в Китае упал на 90 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фермерам из Иллинойса пока не удалось найти новый рынок сбыта. Небольшую надежду им дают котировки более поздних фьючерсов. Так, контракты с поставкой в следующем июле сейчас торгуются по 9,27 доллара за бушель, но и этого недостаточно для выхода на окупаемость.

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