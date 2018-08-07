Мир
 
Последние новости
Названа дата презентации Ту-22М3М
Объяснена необходимость отмены автобусного сообщения между Украиной и Россией
Советники Трампа попросили его придержать язык
Саакашвили назвал причину поражения в войне с Россией в 2008 году
Бывшую жену рэпера Гуфа избили
Главы госкомпаний попадут в список возможных коррупционеров
Убийца спрятался в морозилке ресторана, выпрыгнул из нее и умер
Имущество Петросяна и Степаненко арестовали
Украинская бегунья отказалась праздновать победу и довела соперницу до финиша
Новости партнеров

Россию назвали угрозой всему миру

Перейти в «Мою Ленту»

Россия представляет угрозу странам по всему миру. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, передает ТАСС.

По словам чиновника, три года назад в Лондоне считали Россию «нарождающейся угрозой», но не знали, как будут развиваться события. «Думаю, опыт, который мир приобрел с 2015 года, совершенно ясно показывает, что речь идет об угрозе не только Великобритании, не только континентальной Европе, но и многим странам», — заявил он на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Министр рассказал, что в данный момент в мире все больше видна конкуренция между странами, внимание на себя обращают также «спонсирующий террористов Иран, обладающая ядерными вооружениями Северная Корея». В то же время Лондон «не забывает о растущем Китае, все более агрессивной России, использующей все вооружения, имеющиеся в ее распоряжении, для продвижения своих интересов», добавил он. Уильямсон считает, что поведение России — злонамеренное, и Москва использует тайные операции и политические диверсии.

Министр также вновь косвенно обвинил российскую сторону в применении нервно-паралитического вещества на территории Великобритании. «Угрозы становятся более разнообразными, государства принимают тактику действий террористов, а террористы получают все более современные вооружения, в том числе в киберпространстве. Все это размывает границу между миром и конфликтом», — заявил глава Минобороны.

В конце июля парламент Соединенного Королевства призвал консолидировать работу правительственных ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. За месяц до этого стало известно, что парламентарии потребовали увеличить военные расходы страны, чтобы противостоять «возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия».

Отношения Москвы и Лондона, а также ряда других стран Запада, серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте, а также пары британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — в июне. Власти Великобритании полагают, что все четверо отравились нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях.

В итоге Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу Скрипалей
В России забеспокоились из-за уничтожения улик по «делу Скрипалей»
В Британии призвали противостоять растущей российской угрозе сообща
Россию заподозрили в атаке на расследующую отравление Скрипалей лабораторию
Другие материалы рубрики
Мир00:02Сегодня

Султан разбушевался

Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
19:44Сегодня

Советники Трампа попросили его придержать язык

18:40Сегодня

Немцы продали сына педофилам и отправились за решетку

18:31Сегодня

Китай попросил совета у террористов ради успокоения мусульман

Мир00:0528 июня

Беру!

Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь
15:46Сегодня

«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого

15:21Сегодня

Ким Чен Ын посмотрел на рыбу

01:38Сегодня

Названы имена задержанных в США россиян

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
16:22 6 августа

Бежавшего из Китая мусульманина по ошибке вернули в Китай

14:22Сегодня

Европа испугалась грязных денег из России

13:28Сегодня

Трамп пригрозил любителям Ирана жестким ответом

Россия
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
Состояние голодающего почти два месяца Сенцова резко ухудшилось
Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели
Путин дал добро на создание особой экономической зоны в Воронежской области
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Советники Трампа попросили его придержать язык
Россию назвали угрозой всему миру
Китай попросил совета у террористов ради успокоения мусульман
«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого
Ким Чен Ын посмотрел на рыбу
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Объяснена необходимость отмены автобусного сообщения между Украиной и Россией
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Саакашвили назвал причину поражения в войне с Россией в 2008 году
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Украина оставила «Газпром» без денег
Названа причина сложных отношений России и Китая
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Россия обвинила Казахстан в поставках поддельной продукции
Россиянам разрешат получать посылки без паспорта
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Отбывающий пожизненное боевик получил еще 20 лет тюрьмы
Шестун рассказал о своих знаменитых сокамерниках в «Лефортово»
Выставку разбитых машин устроили для будущих водителей
Рассказавшего о пытках в колонии отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз на камеру
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Названа дата презентации Ту-22М3М
В США рассказали о секретном оружии «Арматы»
Создан действенный препарат против старения
Названа неожиданная опасность популярных добавок
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ
Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв
Фанаты «Спартака» выступили с угрозами из-за трансфера футболиста-наркомана
Смолова будут судить
Все материалы
Культура
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Умер автор обложки альбома «Группа крови»
Актриса из «Сверхъестественного» избежала суда по обвинению в сексе с подростком
Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Умер актер из «Возвращения Мухтара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Заводы по производству iPhone оказались заражены
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Акула убила туриста в Египте
Погибшего в Пакистане российского альпиниста отказались хоронить
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Восстановленный спорткар Marussia оценили в 10 миллионов рублей
Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах
Американцы назвали 40 моделей с плохими фарами
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы