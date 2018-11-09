Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (Karin Kneissl) отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию из-за подозрений в шпионаже. Об этом рассказала газета Kronen Zeitung.

Кнайсль также вызвала к себе российского посла. На планировавшейся встрече должен был обсуждаться российско-австрийский форум в Сочи, который анонсировал во время июньского визита в Вену президент Владимир Путин.

Канцлер Себастьян Курц потребовал от России объяснений в связи со шпионским скандалом. «Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе», — заявил глава австрийского государства. Он также добавил, что основания пока есть лишь для подозрений, а не для обвинений, однако расследование уже развернуто.

На новость о разоблачении в Австрии российского агента отреагировал и министр обороны страны Марио Кунасек. «Этот случай подтверждает, что даже после холодной войны нейтральные государства становятся целями шпионажа», — сказал он. На совместной пресс-конференции с Курцем Кунасек сообщил, что австрийские спецслужбы начали работу сразу после того, как получили от дружественной иностранной разведки информацию о предполагаемом шпионе. У подозреваемого конфискован ноутбук и другие технические средства.

Ранее 9 ноября сообщалось о задержании в Австрии отставного полковника австрийских вооруженных сил по подозрению в том, что он более 20 лет шпионил в пользу России, передавая ей секретные сведения.

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