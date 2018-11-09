Россия прокомментировала шпионский скандал с Австрией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявления Австрии о задержании российского шпиона. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД заявил, что Австрия должна была напрямую адресовать России свои озабоченности и подозрения в связи со шпионским скандалом. Он посетовал на то, что правительство канцлера Себастьяна Курца прибегло не к традиционной, а к «микрофонной, мегафонной» дипломатии и потребовало публичных объяснений.

«Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения. Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в министерство иностранных дел и привлечем его внимание, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее 9 ноября стало известно, что в Австрии по подозрению в работе на Россию задержан полковник австрийских вооруженных сил. Глава австрийского государства Себастьян Курц призвал российскую сторону к ответу, а министр иностранных дел страны отменила запланированный на декабрь визит в Россию.

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