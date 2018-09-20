Глава МИД Австрии рассказала об объятиях с Путиным и поддержала санкции

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о танцах с президентом России Владимиром Путиным на своей свадьбе и заявила, что поддерживает антироссийские санкции. Ее слова передает Deutsche Welle.

«Я его не обнимала. Мы танцевали. До этого я за всю жизнь танцевала лишь с несколькими мужчинами», — поделилась политик. «Это было спонтанно, — отметила она, комментируя приглашение Путина на свою свадьбу. — Мы и до этого встречались. Мы много раз обсуждали наши взгляды на некоторые вещи». Кнайсль также добавила, что не сожалеет о приглашении.

В интервью Deutsche Welle министр поделилась своими взглядами на отношения ЕС и Москвы. «Я рассматриваю Россию как партнера, — сказала она, — нам нужно прагматично подходить к вопросу о сотрудничестве с Россией в Сирии». Кнайсль подчеркнула, что поддерживает антироссийские санкции Евросоюза из-за присоединения Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Визит Путина на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей.

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