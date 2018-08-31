Украинский политик уволился из-за визита Путина на свадьбу в Австрии

Сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Австрией Виктор Вовк заявил, что уходит в отставку после визита президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Заявление на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия Вовк разместил в Facebook.

«Нужно было много политического тщеславия, чтобы пригласить (во время двух войн — в Украине и в Сирии!) того, кто перекроил границы Европы, унес десятки тысяч жизней и превратил в пыль дома миллионов людей. Часть из этих жизней и домов были украинскими», — подчеркнул политик и добавил, что «доброе имя Австрии на Украине претерпело тяжелый удар»

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По мнению Вовка, «проблема заключается не только в личных решениях министра Кнайсль, но и в общей тенденции неуважения к Украине, в последние годы демонстрирует Австрийская партия свободы, которую министр представляет в правительстве». «Она, фактически, солидаризировалась с Путиным», — написал он.

«Я был убежден, что украинско-австрийская дружба имеет хорошее будущее, в которое я могу внести свой посильный вклад, и как нейтральная европейская страна Австрия имеет большой потенциал быть настоящим партнером Украины в Евросоюзе. Я все еще верю в это», — признался он.

Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера 18 августа. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнес паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора.

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