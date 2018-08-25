Глава МИД Австрии объяснила поклон Путину на собственной свадьбе

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль впервые прокомментировала появление президента России Владимира Путина на своей свадьбе, состоявшейся 18 августа. В эфире радиостанции Ö1 Morgenjournal она заявила, что решение пригласить российского лидера было спонтанным, и прокомментировала детали мероприятия, которые привлекли внимание СМИ. Расшифровку эфира приводит издание Oberösterreichische Nachrichten.

По словам главы австрийского внешнеполитического ведомства, в начале июня она позвала на свадьбу коллег из правительства, а также президента Австрии — «потому что так полагается». Решение же пригласить Путина было «абсолютно спонтанным». Ей пришло это в голову 5 июня, когда президент России был с визитом в Вене. По ее выражению, она хотела представить Путину своего жениха. Когда 19 июля ей сообщили, что Путин согласен посетить свадьбу, она растерялась, так как «совсем этого не ожидала».

Кнайсль также ответила на критику в связи с тем, что она якобы поклонилась российскому лидеру в завершение танца. «Если вы видели этот танец, то вам было очевидно, что в конце я сделала книксен», — пояснила глава МИД. Она отметила, что Путин ей поклонился, а она сделала книксен ему в ответ, однако комментаторы расценили его «как акт подчинения».

«Те, кто меня знают, знают и то, что я никому не подчиняюсь», — заключила Кнайсль.

Визит Путина на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей. Невеста планировала в день своей свадьбы провести с российским лидером рабочую беседу.

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