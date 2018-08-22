Путина и мужа главы МИД Австрии объединило дзюдо

Президент России Владимир Путин указал на исключительно частный характер поездки на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё в среду, 22 августа. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

«Новоиспеченный супруг — человек не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет», — сказал Путин.

Несмотря на праздник, признался президент, ему удалось обсудить и несколько деловых вопросов. «Австрийская Республика играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом», — добавил он.

Бракосочетание 53-летней Карин Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером состоялось 18 августа. Президент России прибыл на мероприятие по приглашению невесты. Он подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора.

Перед отъездом на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые также были запланированы на этот день, Путин крикнул паре «Горько!».

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