В Австрии рассказали о последствиях приезда Путина на свадьбу

Приезд российского президента Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль никак не повлиял на отношения Вены и Москвы. Об этом в среду, 22 августа, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, передает ТАСС.

По словам политика, он воспользовался этим визитом российского лидера для того, чтобы обсудить актуальные темы, в частности между Россией и Евросоюзом. «Что касается нашей позиции в Европе, свадьба ее не поменяла. Наши внешнеполитические отношения с Россией понятны, наше позиционирование внутри Европейского союза также понятно», — отметил глава австрийского правительства.

Министр транспорта Норберт Хофер заявил, что Австрия многим обязана и США, и России, однако она остается нейтральной и должна быть посредником.

Глава Минобороны Австрии Марио Кунасек заявил, что сам родом из Штирии и для этой земли приезд Владимира Путина стал «грандиозным днем».

Президент России 18 августа посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Российский лидер побывал на мероприятии в частном порядке по приглашению невесты. Президент преподнес паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, также на свадьбе выступили артисты Кубанского казачьего хора. После недолгого визита на свадьбу глава государства отправился в Берлин, где вечером того же дня провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Перед отъездом на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые также были запланированы на этот день, Путин крикнул паре «Горько!».

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