Австрийских политиков заподозрили в тайной работе на Россию

Парламентская комиссия начала расследование в отношении министра внутренних дел и других членов ультраправой Партии Свободы (FPÖ). Их подозревают во вмешательстве в работу спецслужб и связях с Россией. Об этом сообщает The Local.

На прошлой неделе суд в Вене признал незаконными полицейские рейды, устроенные членами FPÖ в феврале этого года. Тогда стражи порядка застали врасплох сотрудников австрийской службы государственной безопасности (BVT), провела обыски в ее штаб-квартирах и домах высокопоставленных членов и конфисковала некие документы. Известно, что часть из них содержала информацию о группировках ультраправых радикалов.

Официально рейды проходили из-за подозрений в превышении должностных полномочий. Министр внутренних дел Герберт Кикль (Herbert Kickl) отверг обвинения и назвал расследование попыткой оппозиции набрать политические очки. По его словам, все произошедшее было в рамках закона.

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Тем не менее, партнеры Австрии по Евросоюзу обеспокоены: спецслужбы других западноевропейских стран теперь сомневаются в надежности BVT. Бывший глава BND, немецкой федеральной разведслужбы Германии, Аугуст Ханнинг сказал в интервью журналу Bild, что «к спецслужбе, которая не способна защитить секреты, информацию и источники своих партнеров, следует относиться с опаской».

Главные основания для опасений — связь консервативной FPÖ с Россией. Еще в 2016 году партия заключила «пакт о сотрудничестве» с «Единой Россией». Лидеры партии не раз называли антироссийские санкции «вредными и бессмысленными». Но больше всего внимания привлек визит президента России Владимира Путину на свадьбу министра иностранных дел Карин Кнайсль (Karin Kneissl), которая тоже состоит в FPÖ.

Австрийская партия свободы составляет в парламенте страны правящую коалицию совместно с правоцентристской «Народной партией» канцлера Австрии Себастиана Курца.

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