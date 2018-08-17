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Приезд Путина на свадьбу в Австрию попытались связать с политикой

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Владимир Путин

Приезд президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 18 августа не имеет политического подтекста. Об этом заявил пресс-секретарь австрийского МИД, передает ТАСС.

«Это в первую очередь приватное торжество и частный визит, и отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии», — подчеркнули в ведомстве. До этого депутат европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон потребовал отправить Кнайсль в отставку из-за визита Путина, если она не сделает этого сама.

В МИД также рассказали, что поездка Путина хоть и частная, но рассматривается как рабочая с необходимыми для этого мерами безопасности. В то же время налоги австрийцев потрачены не будут: «российская сторона самостоятельно несет все расходы» по этой статье, а траты на свадьбу и частную охрану лежат лично на Кнайсль.

Сообщается также, что мероприятие собирался посетить федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что свадьба — это частное мероприятие, там не будет протокола.

Накануне австрийская газета Kronen Zeitung анонсировала визит российского лидера на торжество, которое состоится на юге земли Штирия. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина. Он пояснил, что глава государства заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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