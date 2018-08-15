Путин заедет на свадьбу перед встречей с Меркель

Президент России Владимир Путин 18 августа по пути в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 15 августа.

«Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал Песков.

Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что во время визита Путина в Вену в начале июня Кнайсль пригласила российского лидера на торжество, а в связи с поездкой в Берлин у него появилась возможность принять приглашение. «Мы заедем и поздравим», — добавил он.

Ранее в среду крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что Владимир Путин «прилетит на свадьбу в качестве неожиданного гостя». Праздничное мероприятие состоится на юге земли Штирия среди виноградников, уточняет издание.

На 18 августа у президента России запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, встреча состоится в дворце Мезеберг близ Берлина. Среди заявленных тем — ситуация на Украине, сирийское урегулирование, новые санкции.

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