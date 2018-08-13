Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Бракосочетание состоялось в минувшие выходные в Крыму. Об этом сообщает Daily Storm в понедельник, 13 августа.

Со ссылкой на рассказ гостей издание пишет, что «свадьба была скромная, но со вкусом». На церемонии были коллеги Поклонской по нижней палате парламента, родственники, коллеги из силовых структур.

Материалы по теме Женская воля Сколько зарабатывают самые молодые и привлекательные женщины-депутаты Госдумы

В комментарии Daily Storm Наталья Поклонская не опровергла и не подтвердила информацию о своем замужестве. «Пока не готова комментировать личную жизнь», — сказала она.

В июне прошлого года Поклонская сообщила, что рассталась с мужчиной, которого ранее называла своим мужем. По ее словам, она представлялась замужней, чтобы избежать приставаний.

47-летний Иван Соловьев был старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, после перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Поклонская воспитывает дочь от первого брака.