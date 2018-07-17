Поклонскую позвали в ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский позвал депутата Госдумы от «Единой России» Наталью Поклонскую перейти во фракцию либерал-демократов. Об этом во вторник, 17 июля, передает Telegram-канал Daily Storm.

Поклонская поблагодарила Жириновского за предложение ежегодно почитать память Николая ll.

«Вот депутат чувствует, что не его фракция, мы его забираем к себе, а этой фракции даем тоже депутата… Было бы хорошо, иначе депутат себя чувствует неуютно, некомфортно в какой-то фракции. Во всех фракциях есть такие», — сказал Жириновский.

Как пишет издание, спикер Госдумы Вячеслав Володин креативность предложения оценил, но напомнил лидеру ЛДПР историю о падении Трои.

Ранее во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента Жириновский предложил внести в регламент Госдумы поправки, согласно которым раз в год 17 июля в зале заседаний будет звучать гимн царской России "Боже, Царя храни!" в память последнего русского императора.

Наталья Поклонская неоднократно публично высказывала почтение Николаю II. Почти год она требовала отменить прокат фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором, по ее мнению, очерняется образ царя.

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