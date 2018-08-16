Песков исключил протокол в участии Путина в свадьбе главы МИД Австрии

Свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которую президент России Владимир Путин посетит 18 августа, является частным мероприятием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 16 августа.

«Это частное мероприятие, там нет протокола», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что кремлевский пул журналистов не будет сопровождать президента на церемонии бракосочетания.

На вопрос о том, что подарит Путин на свадьбу главе МИД Австрии, Песков пообещал ответить позднее.

Накануне австрийская газета Kronen Zeitung анонсировала визит российского лидера на торжество, которое состоится на юге земли Штирия. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина. Он пояснил, что глава государства заедет на свадьбу по дороге в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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