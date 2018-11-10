Россия ответила Австрии на обвинение в шпионаже

Москва заявила протест послу Австрии после обвинений в причастности бывшего полковника к разведывательной деятельности в пользу России. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Сказали, что вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений», – сказали в МИД.

В ведомстве отметили, что действия Вены привели к осложнению отношений между странами, которые отличались позитивной динамикой. «Посол обещал незамедлительно информировать о демарше свою столицу», – заключили в МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров так же заявил, что Австрия должна была напрямую адресовать свои озабоченности и подозрения в связи со шпионским скандалом. «Мы сегодня приглашаем посла Австрийской Республики в министерство иностранных дел и привлечем его внимание, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации», — сказал он.

9 ноября в Австрии по подозрению в работе на Россию задержали полковника австрийских вооруженных сил. Глава австрийского государства Себастьян Курц призвал российскую сторону к ответу, а министр иностранных дел страны отменила запланированный на декабрь визит в Россию.

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