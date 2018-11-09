Раскрыты подробности вербовки Россией австрийца-шпиона

Австрийский отставной военный, которого подозревают в шпионаже на Россию, был завербован в Иране. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По ее данным, первый контакт австрийца с Москвой состоялся в Тегеране еще в 1988 году, именно там его завербовали. Военный передавал России информацию в течение 20 лет, за что получил 300 тысяч евро. Как отмечается, больше всего российскую сторону интересовали данные об истребителях Eurofighter Typhoon.

Сообщалось, что в разоблачении предполагаемого шпиона австрийцам помогла «дружественная» иностранная спецслужба. Газета Der Standard утверждает, что Вену о происходящем уведомили разведслужбы Германии.

Материалы по теме США и Голландия раскрыли российских шпионов Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе

О том, что в Австрии по подозрению в работе на Россию задержан полковник австрийских вооруженных сил, стало известно 9 ноября. Канцлер Себастьян Курц призвал Москву к ответу, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила запланированный на декабрь визит в Россию.

В российском МИД заявили, что Вена должна была напрямую адресовать Москве свои подозрения, а не прибегать к «микрофонной, мегафонной» дипломатии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!