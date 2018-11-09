Австрия заявила о разоблачении российского шпиона

В Австрии задержали полковника армии, которого подозревают в шпионаже на Россию. Об этом сообщает газета Kronen Tzeitung.

«Да, это экстраординарный случай. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас под следствием», — заявил официальный представитель Министерства обороны Австрии.

Власти полагают, что агент более 20 лет работал на российскую разведку и получил за это 300 тысяч евро. Подозреваемый, имя которого не раскрывается, должен был предоставлять Москве информацию об австрийских ВВС, артиллерии и миграционной ситуации в стране, а также сообщать личные данные старших офицеров армии. Каждые две недели он поддерживал связь с российским куратором Юрием. В разоблачении предполагаемого шпиона австрийцам помогла «дружественная» иностранная спецслужба, пишет газета.

Служба внешней разведки России отказалась комментировать информацию, передает РИА Новости.

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