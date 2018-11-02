Исчезнувшего жениха отравленной Скрипаль заподозрили в работе на ФСБ

Жених Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом, бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, мог быть связан со спецслужбами. Об этом сообщает таблоид Mirror со ссылкой на знакомых женщины.

По данным издания, Юлия проживала в съемной квартире в Москве с мужчиной по имени Степан Викеев, а после отравления в Великобритании ее жених бесследно исчез. Mirror пишет, что мужчина работал под начальством своей матери в Институте современных проблем безопасности, который якобы считается «неотъемлемой частью» ФСБ. По словам одного из друзей Юлии, со времени отравления никто его не видел: «Он исчез с лица земли».

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Знакомые женщины считают, что ее жених мог с самого начала быть приманкой, поэтому теперь «его защищает ФСБ в укрытии, где его никто не найдет». По другой версии, «спрятать» мужчину могла его состоятельная мать: женщина всегда была против его отношений со Скрипаль и просто решила устроить ему новую жизнь.

Соседи также считали отношения пары странными: у молодых людей было две собаки, однако вместе они их никогда не выгуливали.

Кроме того, таблоид пишет, что после отравления хозяин уже успел сдать жилье Юлии другим арендаторам, вещи женщины вывезли, однако ее машина все еще стоит во дворе.

В апреле племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль также выражала беспокойство из-за бойфренда Юлии. Она рассказывала, что считает его странным, а с момента отравления он не давал о себе знать.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили российские власти. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения в причастности отрицает.

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