Доступ к личным данным россиян ужесточат из-за «отравителей» Скрипалей

ФСБ ведет работу по ограничению доступа к данным Федеральной налоговой службы и базе «Роспаспорт», которыми пользуются российские компании для проверки своих работников и контрагентов. Об этом The Bell рассказали двое бывших сотрудников МВД.

Собеседники издания отметили, что после утечки данных об Александре Петрове и Руслане Боширове было принято решение заняться рынком продажи данных из закрытых баз. «Если раньше можно было воспользоваться помощью сослуживца или знакомого, то теперь все переживают, как бы их не засекли. ФСБ ведет серьезную работу», — рассказали источники в МВД.

Незаконным доступом к личным данным, как правило, пользуются службы безопасности компаний, чтобы узнать всю их «подноготную», пояснил изданию председатель московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

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Одна подобная проверка обходится компании в 5 — 15 тысяч рублей, уточнил в разговоре с The Bell частный детектив Олег Пытов. Также в издании отметили, что полностью ликвидировать продажу данных ФСБ, вероятно, не сможет, но стоимость услуг на этом рынке явно подорожает.

30 октября стало известно о том, что ФСБ задержала российского пограничника, который, вероятно, продал информацию о заграничных поездках Петрова и Боширова, обвиненных в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Задержание происходило в рамках спецоперации по предотвращению утечек данных из закрытых баз.

Британское правительство в сентябре обвинило Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, мужчины являются сотрудниками российской разведки и въехали на британскую территорию по поддельным паспортам, чтобы совершить санкционированную Кремлем операцию. В Москве указывают на бездоказательность этих заявлений и отвергают предъявленные обвинения.

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