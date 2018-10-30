Пограничника задержали за продажу данных о поездках Петрова и Боширова

ФСБ задержала российского пограничника, который, вероятно, продал информацию о заграничных поездках Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиненных в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщил «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что указанный пограничник работал в Северо-Западном федеральном округе. Вместе с ним был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС).

Задержания проходили в рамках спецоперации по предотвращению утечек из закрытых баз данных, указал собеседник агентства. Всего прошло более 60 обысков. «В первую очередь приходили к частным сыщикам и так называемым пробивщикам — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных», — пояснил он.

Оперативников интересовали лица, торгующие информацией из закрытых баз данных о перемещении граждан России через границу, базы «Роспаспорт» и базы ФНС об имуществе россиян.

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Источник «Росбалта» сообщает, что по итогам было возбуждено «много» дел по статьям УК РФ 183 («незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»), 203 («превышение полномочий частным детективом»), 137 («нарушение неприкосновенности частной жизни»). Однако указанные уголовные производства не связаны с Петровым и Бошировым. «В них речь идет об утечках информации по другим персонам», — пояснил собеседник агентства.

Великобритания в сентябре официально обвинила Петрова и Боширова в нападении на семью Скрипалей. Лондон заявил, что оба работают на российскую военную разведку и операция с большой долей вероятности была санкционирована Кремлем.

Также в сентябре группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали серию расследований, в которых раскрыли предполагаемые личности Александра Петрова и Руслана Боширова. Они утверждают, что Петров — на самом деле военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин, а под именем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.

Кремль неоднократно указывал Великобритании на отсутствие доказательств причастности России и названных Лондоном людей к отравлению Скрипалей. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва ждет официальных данных по делу от Лондона и «не намерена оперировать информацией, которая поступает по каналам СМИ».

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