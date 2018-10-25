Россияне исключили причастность ГРУ к отравлению Скрипалей

Только три процента россиян считают, что к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию причастна российская военная разведка. Чуть более четверти граждан — 28 процентов — видят в этом след британских спецслужб, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

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Большинство опрошенных (56 процентов) полагают, что к покушению на Скрипалей может быть причастен кто угодно. Еще 13 процентов затруднились ответить на вопрос.

Это уже второй опрос центра на тему «дела Скрипалей». Предыдущий проводился в марте и касался осведомленности населения о покушении. Тогда об этом ничего не знали 20 процентов респондентов, в настоящий момент этот показатель снизился до 15 процентов.

Нынешний опрос проводился с 18 по 24 октября среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте в британском Солсбери. В произошедшем власти Великобритании обвинили российские власти. Москва все отрицает. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов.

В сентябре Bellingcat и The Insider сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, и что он кадровый сотрудник российской военной разведки, полковник, служил, в том числе, в Чечне. 8 октября журналисты опубликовали информацию о Петрове — его зовут Александр Мишкин, он военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ).

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