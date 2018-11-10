Бывший австрийский военный признался в работе на Россию

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, дал признательные показания. Об этом изданию Die Presse рассказал источник в Министерстве обороны Австрии.

Бывший военный признался, что получил от российской стороны 300 тысяч евро за свою работу, сообщил собеседник газеты.

По данным издания, полковник работал в отделе структурного планирования Министерства обороны Австрии и мог знать о содержании важных переговоров в ведомстве. В то же время сообщается, что доступа к секретным данным он не имел.

Также отмечается, что подозреваемый хотел уволиться со службы в 2006 году, но не смог из-за возможного давления со стороны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Австрия должна была напрямую адресовать России свои подозрения. Он посетовал на то, что правительство канцлера Австрии Себастьяна Курца прибегло к «микрофонной, мегафонной» дипломатии и потребовало публичных объяснений.

9 ноября подозреваемый, чье имя не раскрывается, был задержан австрийскими властями по обвинению в разглашении государственной тайны в пользу России. Глава Австрии Курц призвал российскую сторону к ответу, а министр иностранных дел страны Карин Кнайсль отменила запланированный на 2 и 3 декабря визит в Россию.

По мнению австрийских властей, агент более 20 лет работал на российскую разведку и предоставлял данные об австрийских ВВС, артиллерии, миграционной ситуации в стране, а также передавал личную информацию старших офицеров армии. Австрийские СМИ сообщили, что раскрыть предполагаемого шпиона им помогла дружественная иностранная спецслужба.

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