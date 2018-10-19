В Швейцарии рассказали о российском шпионаже

Россия все больше и больше шпионит в Швейцарии. Об этом рассказал директор Федеральной службы разведки страны Жан-Филипп Гауден, передает Reuters.

«Я не могу подробно рассказывать о российской активности в Швейцарии, но четко видно, что сейчас действий предпринимается больше, чем раньше», — пояснил он. Гауден добавил, что точного числа шпионов он назвать также не может, однако «оно значительное».

По словам директора, Швейцария стала целью, поскольку именно в ней расположено множество штаб-квартир международных организаций, в том числе спортивных. В то же время шпионит не только Россия, но и агенты из других стран, однако Москва «переступила красную черту».

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Ранее Швейцария потребовала от России прекратить разведывательную деятельность на своей территории. Причиной стало недовольство властей тем, что на территории страны проводятся незаконные операции по слежке за швейцарскими объектами, в частности за лабораториями, в которых проходят проверки химического оружия.

В сентябре сообщалось, что весной европейские спецслужбы арестовали в Нидерландах двух россиян, якобы собиравшихся выкрасть данные из химической лаборатории в Швейцарии. В ней, в частности, проходило исследование образцов нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль в Великобритании, а также образцов химических веществ, применявшихся в Сирии.

Позднее Вашингтон обвинил семерых россиян в организации кибератак по всему миру. По данным Минюста США, все подозреваемые — офицеры российской армии. Четверых из них Нидерланды обвиняют в попытке совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В Кремле эти обвинения опровергают.

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