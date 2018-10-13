Скрипаля заподозрили в связях со швейцарскими спецслужбами

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль летом 2017 года провел неделю в Швейцарии, где общался с местными спецслужбами. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на информацию, которая приводится в книге журналиста «Би-би-си» Марка Урбана.

Автор не пишет, о чем конкретно с ним говорил Скрипаль, однако, по данным издания, бывший советский разведчик мог рассказать о предполагаемой российской хакерской атаке на информационные системы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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В начале октября Вашингтон обвинил семерых россиян в организации кибератак по всему миру. По данным Минюста США, все подозреваемые — офицеры российской армии. Четверых из них Нидерланды обвиняют в попытке совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Кремле эти обвинения опровергают.

Книга Марка Урбана «Дело Скрипаля: Жизнь и почти смерть российского шпиона» вышла в США 2 октября. Журналист пишет, что Скрипаль поддерживал возвращение Крыма в состав России, отрицал присутствие российских военных на Донбассе и смотрел Первый канал.

В марте Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Британские власти обвиняют в причастности к отравлению Россию. Москва все обвинения отвергает.

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