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Скрипаль рассказал о коррупционной схеме 1990-х годов с участием Патрушева

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Сергей Скрипаль

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого было совершено покушение с помощью отравляющего вещества, передал британской разведке информацию о коррупционной схеме 1990-х годов, которая вела к бывшему главе ФСБ, нынешнему секретарю Совета Безопасности России Николаю Патрушеву. Об этом говорится в книге журналиста «Би-би-си» Марка Урбана, сообщает New York Times.

Информация о коррупции в высших эшелонах российской власти была «чувствительной», заявил Скрипаль во время беседы с Урбаном в прошлом году. Перебежчик утверждал, что некий морской офицер работал на российскую военную разведку и, как и он, был пойман на передаче информации на Запад. В 2004 году после допроса российскими спецслужбами офицера нашли мертвым в военном госпитале. Официально его смерть была объявлена суицидом, но на его руке не было нескольких пальцев, говорится в книге. Британские спецслужбы считают, что Скрипаль избежал подобной участи, поскольку во время допросов не упомянул о коррупционной схеме, ведущей к Патрушеву.

Как пишет Урбан, Скрипаль был разочарован распадом СССР и не хотел присягать Российской Федерации. Но ГРУ нуждалась в квалифицированных кадрах, поэтому в 1992 году его отставку не приняли и отправили на задание в Мадрид. Четыре года спустя Скрипаль передал британской разведслужбе MI6 информацию о систематическом взяточничестве в штаб-квартире ГРУ в Мадриде. Он утверждал, что офицеры переплачивали за закупки и изобретали фиктивные статьи расходов, а долю отдавали старшим по званию.

Книга Урбана «Дело Скрипаля: Жизнь и почти смерть российского шпиона» должна выйти в США во вторник, 2 октября. Ранее британская Guardian сообщила, что в книге сообщается, будто после отравления Скрипаль не верил, что за покушением на него стоит Кремль. Урбан пишет, что Скрипаль поддерживал возвращение Крыма в состав России, отрицал присутствие российских военных на Донбассе и смотрел «Первый канал».

4 марта этого года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разработанного в Советском Союзе. 5 сентября Лондон назвал обвиняемых в преступлении. По версии Британии, это два офицера ГРУ, работавшие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.

Патрушев в начале 1990-х возглавлял управление Федеральной службы контрразведки по Карелии, в 1994-1998 годах был начальником Управления собственной безопасности ФСБ России, замруководителя департамента — начальником организационно-инспекторского управления Департамента по организационно-кадровой работе. В 1998 году стал заместителем директора ФСБ. Возглавлял службу с 16 августа 1999 года до 12 мая 2008 года.

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