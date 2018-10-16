В Москве оценили ход кибервойны с Нидерландами

Россия отвергает обвинения в кибервойне против Нидерландов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, Москва «не в курсе, что была, или находится, или будет находиться в состоянии кибервойны с Нидерландами». «Видимо, это та самая война, куда агрессор не пришел», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия, наоборот, всегда воспринимала Амстердам как взаимовыгодного партнера и желала выстраивать с ним «по-настоящему дружеские, взаимовыгодные и взаимоуважительные связи».

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Причиной обвинений представитель МИД считает замысел третьей стороны. «Зачем Нидерланды позволяют использовать себя в качестве инструмента антироссийской политической игры — совершенно непонятно. Это невыгодно народу этого государства, это невыгодно Нидерландам как части большой европейской семьи, это просто невыгодно им», — сказала она.

14 октября глава голландского Минобороны Анк Бейлевелд заявила, что ситуацию между Нидерландами и Россией можно описать как кибервойну.

До этого стало известно о высылке из Нидерландов четырех россиян, подозреваемых в шпионаже. Их задержали неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия в припаркованном автомобиле, наполненном различным электронным оборудованием. В МИД России заявили, что мужчины были не сотрудниками спецслужб, а техническими специалистами, тестировавшими информационные системы российского посольства.

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