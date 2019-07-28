В России отреагировали на срыв другом Трампа санкций против «Северного потока-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал срыв введения санкций против проекта «Северный поток-2» «хорошим симптомом для Америки». Его слова передает RT в воскресенье, 28 июля.

«Данная позиция говорит о том, что и среди американских сенаторов имеются люди со здравым пониманием того, как должен развиваться энергетический рынок и взаимоотношения между государствами», — заявил он, комментируя отказ сенатора Рэнда Пола от санкций против «Северного потока-2».

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Цеков также выразил надежду на то, что решение Пола — «результат правильных и искренних мотивов, а не политической борьбы в США». По его мнению, поддержание нормальных отношений с Россией выгодно для США.

Ранее 28 июля сообщалось, сенатор от штата Кентукки Пол, который является другом американского президента Дональда Трампа, сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2». Он отложил рассмотрение законопроекта и разослал другим сенаторам письмо, в котором рассказал о своих опасениях. Пол также отметил, что в документе не названы организации, против которых должны быть введены санкции.

О намерении Вашингтона ввести санкции против «Северного потока-2» стало известно в мае текущего года. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства газопровода.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» допустили перенос срока сдачи газопровода в эксплуатацию из-за ситуации с Данией. Королевство является единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство. В Копенгагене утверждают, что «Северный поток-2» угрожает датской государственности и может увеличить зависимость Европы от России. Против строительства также выступают США, Украина и страны Прибалтики, которые опасаются снижения объемов транзита газа через их территорию.

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