США решили ввести санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Рик Перрии во время выступления в Киеве, передает «Интерфакс».

По его словам, США планируют подготовить законопроект, который введет необходимые ограничения для проекта. Перри уже неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России отказаться от украинского транзита.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне во время встречи с делегацией США также просил усилить санкции против России.«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал президент.

Ранее замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, предложил Зеленскому организовать новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину заканчивается в конце текущего года. В стране опасаются, что запуск газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» сделает украинскую газотранспортную систему невостребованной.

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