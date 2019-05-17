«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может сместиться на вторую половину 2020 года, если выберут третий вариант маршрута, который потребовала рассмотреть Дания, сообщает RT со ссылкой на доклад Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.

Сроки могут перенести только в том случае, если проект удастся согласовать только ближе к концу этого года. В таком случае система трубопровода будет завершена и готова к транспортировке газа во второй половине 2020 года. На данный момент газопровод проложен более чем наполовину.

В середине мая президент России Владимир Путин заявил, что страна готова идти до конца в реализации проекта. По его мнению, проект отвечает интересам всей Европы, но несмотря на это испытывает некоторые сложности.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об угрозе роста зависимости Европы от российского газа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!