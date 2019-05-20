В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»

Сроки реализации проекта «Северный поток-2» могут измениться, но сдвиги будут незначительными. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «России 1», передает ТАСС.

По словам Миллера, 4/5 всего объема капитальных затрат, которые требуются для строительства газопровода, уже профинансированы. «Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — отметил Миллер.

По данным на 15 мая, в рамках реализации проекта «Северный поток-2» уложили 1241 километр труб (50,6 процента от общей протяженности двух ниток газопровода).

Ранее, 17 мая, компания Nord Stream 2 заявила, что завершение строительства газопровода «Северный поток-2» может перенестись на вторую половину 2020 года. Это возможно, если остановятся на третьем варианте маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

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